V Črnomorsku pričakujejo izplutje prve ladje z žitom po podpisu dogovora z Rusijo

Odesa, 29. julija - V mestu Črnomorsk na jugu Ukrajine se pripravljajo na izplutje prve ladje z žitom, kar naj bi se zgodilo že danes, a po besedah podsekretarja za humanitarne zadeve ZN Martina Griffithsa podrobnosti še urejajo. Črnomorsk in Odeso je ob tem obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dejal, da so pripravljeni na ponoven izvoz žita.