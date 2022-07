Novomeški mladinci s finskimi vrstniki o zdravem duhu v zdravem telesu

Novo mesto, 31. julija - Novomeški Mladinski center Oton bo od danes do naslednje nedelje poleg domačih udeležencev gostil enako število finskih mladincev. Gre za izmenjavo, ki so jo poimenovali Zdrav duh v zdravem telesu. Skozi zabavo in z različnimi dejavnostmi bodo skupaj iskali povezave med zdravim telesom, zdravo hrano in zdravim umom, so sporočili prireditelji.