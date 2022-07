Groznik ne bo sprožil upravnega spora

Ljubljana, 29. julija - Generalni državni odvetnik Jurij Groznik zaradi neimenovanja za vnovičen mandat ne bo sprožil upravnega spora, so za STA sporočili iz državnega odvetništva. Pri svoji odločitvi je upošteval tudi nujnost zagotovitve nemotene kontinuitete dela in vodenja državnega odvetništva, so pojasnili.