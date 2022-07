Na Severnem Primorskem zaradi suše nekaj težav z vodooskrbo

Ajdovščina/Vipava/Tolmin/Bovec/Cerkno/Kanal/Idrija/Kobarid, 29. julija - V sušnem času imajo nekaj težav z vodno preskrbo tudi občine na Severnem Primorskem. Od dovoza vode so tako že dlje časa odvisni nekateri občani občin Kanal, Kobarid, Tolmin in Ajdovščina, skoraj povsod pa so vodni viri na zelo nizki ravni.