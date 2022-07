Nov parkirni režim na Zlatem polju v Kranju

Kranj, 31. julija - Na Zlatem polju v Kranju bo od 1. avgusta veljal režim kratkotrajnega parkiranja. Ob delavnikih bo možno parkiranje največ do ene ure, pri čemer bo treba čas prihoda na parkirišče ustrezno označiti. Imetniki parkirnih dovolilnic in parkirnih abonmajev so upravičeni do neomejenega parkiranja na tem območju, so sporočili iz Mestne občine Kranj.