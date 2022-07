Omejitev obiskov v jeseniški splošni bolnišnici

Ljubljana, 29. julija - Splošna bolnišnica Jesenice zaradi povečanja števila okužb s koronavirusom obvešča, da obiski na internih in kirurških oddelkih začasno niso dovoljeni. Izjemoma so obiski dovoljeni le pri kritično bolnih, paliativnih bolnikih, vendar izključno po predhodnem dogovoru s predstojnikom internistične in predstojnico kirurške službe.

Na ostalih oddelkih bolnišnice še vedno velja, da so obiski dovoljeni, vendar so omejeni na eno zdravo osebo največ 15 minut. V vseh prostorih bolnišnice za vse zaposlene in obiskovalce je ponovno obvezna uporaba obraznih zaščitnih mask, so še sporočili iz bolnišnice.