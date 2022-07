Novomeška Krka poslej s hrvaškim centrom Matejem Vucićem

Novo mesto, 29. julija - Košarkarjem novomeška Krke se je pridružil hrvaški center Mate Vucić, so sporočili iz dolenjske ekipe. Štiriindvajsetletni igralec, ki je visok 2,05 metra, je v minuli sezoni igral v klubu Široki iz Bosne in Hercegovine in v tamkajšnjem državnem prvenstvu dosegel povprečno po 11,3 točke, 7,6 skoka in 2,2 podaje na tekmo.