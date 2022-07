Komisija v prizadevanjih za zmanjšanje administrativnih ovir

Bruselj, 29. julija - Evropska komisija je v študiji bremena za leto 2021 opisala prizadevanja za poenostavitev in posodobitev zakonodaje in pravil EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja, konkurence, komunikacij, zdravja in varnosti hrane, prometa in mobilnosti ter enotnega trga. Sprejela je 35 pobud in upoštevala pristop Za enega sprejetega se eden odpravi.