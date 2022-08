Začenja se svetovni teden dojenja

Ljubljana, 1. avgusta - Od danes do nedelje obeležujemo svetovni teden dojenja, katerega namen je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Teden bo letos minil v znamenju slogana Zavzemajmo se za dojenje: izobražujmo in podpirajmo. Na NIJZ ob tem poudarjajo, da je materino mleko pomembne vir hranil, zaščite pred boleznimi, varnosti in tolažbe.