V polfinale vsi kanuisti in Eva Alina Hočevar

Augsburg, 29. julija - Potem ko se je v četrtek v sobotni polfinale uvrstilo vseh šest slovenskih kajakašev in kajakašic, je bila danes v kvalifikacijah svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Augsburgu bera slovenskih kanuistov in kanuistk slabša. V polfinale so se uvrstili štirje, in sicer Benjamin Savšek, Luka Božič, Anže Berčič ter Eva Alina Hočevar.