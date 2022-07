Špansko tožilstvo za Shakiro zaradi obtožb utaje davka zahteva osem let zapora

Barcelona, 29. julija - Špansko tožilstvo bo za kolumbijsko pevko Shakiro zahtevalo osem let zaporne kazni zaradi domnevne utaje davkov v skupni vrednosti 14,5 milijona evrov v obdobju med letoma 2012 in 2014, so sporočili danes. Zvezdnica se je odločila za sojenje v Barceloni, potem ko je njena odvetniška ekipa v začetku tega tedna zavrnila dogovor s tožilci.