Ministrstvo s predlogom usmeritev hibridnega dela v državni upravi, sindikat nezadovoljen s predlaganim nadomestilom

Ljubljana, 30. julija - Na ministrstvu za javno upravo so pripravili predlog usmeritev hibridnega načina dela v državni upravi. Zaposleni bi za dan dela od doma prejeli nadomestilo v višini dveh evrov, s čimer so nezadovoljni v sindikatu državnih organov. Predlog bo vlada predvidoma obravnavala na seji konec avgusta, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo.