V koprskem muzeju do oktobra Ženske zgodbe

Koper, 29. julija - V koprskem Pokrajinskem muzeju bodo drevi odprli razstavo Ženske zgodbe - mitske zgodbe in realnost skozi muzejske predmete. Skupaj jo je pripravilo deset slovenskih muzejev. Predmeti so raznovrstni, pripovedi pa iz različnih zgodovinskih obdobij. Na ogled bo do 9. oktobra.