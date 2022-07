Pri Senovem z novim mostom premostili hudourniški Belski potok

Senovo, 29. julija - Pri Senovem so danes uradno odprli novozgrajeni most, s katerim so nadomestili zaradi prometa precej načeti stari most in premostili hudourniški Belski potok, ki ob večjih deževjih pridere z Bohorja. Mestna občina Krško je za naložbo odštela nekaj manj kot 350.000 evrov lastnega proračunskega denarja, je ob odprtju povedal župan Miran Stanko.