Po državi se nadaljuje racionalna raba pitne vode

Novo mesto, 29. julija - Po državi komunalna podjetja nadaljujejo z ukrepi, s katerimi želijo zaradi suše zagotoviti racionalno rabo pitne vode, marsikje pa so že omejili njeno porabo. Med drugim so jo omejili na Novomeškem, v Spodnji Savinjski dolini, Ajdovščini, Vipavi, na Kozjanskem, Obsotelju, Kranju in Murski Soboti. Omejevalni ukrepi veljajo do preklica.