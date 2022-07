Maribor, 29. julija - Slovenski prvaki, nogometaši Maribora, so dobili še enega novega igralca. Že danes se jim je na treningu pridružil 23-letni dosedanji desni bočni igralec Domžal Andraž Žinič, ki je podpisal pogodbo do leta 2025, na dresu pa bo nosil številko 29, so sporočili iz mariborskega kluba.