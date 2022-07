Kriminalisti škodo v livarni v Lazah ocenili na okoli 100.000 evrov

Kranj, 29. julija - V livarni Blisk v industrijski coni Laze, kjer je v četrtek zvečer zagorelo, danes praznijo prizadete prostore, medtem ko v podjetju o škodi še ne morejo govoriti. So pa z ogledom zaključili kriminalisti, ki so škodo ocenili na okoli 100.000 evrov. Kot poudarjajo v Blisku, so imeli srečo, saj proizvodnja zaradi kolektivnega dopusta ne obratuje.