Na avstrijskem Koroškem pestro razstavno in muzejsko poletje

Celovec, 29. julija - Muzeji in galerije na jugu avstrijske Koroške to poletje ponujajo zelo raznoliko in pestro ponudbo, ki na ogled med drugim prinaša tudi ustvarjalnost koroških Slovencev.

V nekdanjem konjskem hlevu samostana v Dobrli vasi razstavlja akademski slikar Rudi Benetik. Razstava z naslovom Schmetterlinge/Metuljčki/Butterflys je na ogled do 21. avgusta. Poseben način slikanja in veselje do barvitosti izražata skozi desetletja premišljeni pristop, zaradi katerega so slikarska dela Rudija Benetika nezamenljiva, so o slikarjevemu delu zapisali na spletni strani slovenskega uredništva avstrijske televizije ORF.

Na gradu v Volšperku pa do 28. avgusta razstavlja akademski slikar Valentin Oman. Poleg slik iz serije Ecce Homo razstava prikazuje tudi povsem nova dela, s katerimi se je Oman odzval na vojno v Ukrajini.

Na dan ruske invazije na Ukrajino, 24. februarja letos, je Oman začel fotografirati televizijske posnetke vojne ter jih umetniško obdelal in oblikoval. Cikel z naslovom In memoriam Ukrajina 22 je boj proti pozabi, s projektom pa bo nadaljeval, dokler se ta vojna ne bo končala, je povedal Oman.

V Pliberku je v tamkajšnjem muzeju Wernerja Berga do 30. oktobra ob 25-letnici smrti slikarke, kiparke in grafičarke Kiki Kogelnik na ogled biografska razstava z naslovom This is Your life.

Življenje Kiki Kogelnik in njeno umetniško pot poleg likovnih del predstavljajo tudi odlomki iz filmov, plakati, fotografije in pisma, ki jih hrani fundacija Kiki Kogelnik s sedežema v New Yorku in na Dunaju. Njena dela so razstavljena tudi na letošnjem beneškem bienalu.

Kiki Kogelnik se je rodila v Gradcu, večji del otroštva in mladosti je doraščala v Pliberku. Po študiju na Akademiji za uporabno umetnost in Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju v petdesetih letih prejšnjega stoletja ter daljšem bivanju v Franciji, Skandinaviji in Švici se je leta 1962 preselila v New York v času, ko je tam nastajalo gibanje pop art.

Razstavo o pliberški umetnici svetovnega slovesa dopolnjuje kronološki prikaz del avstrijsko-nemškega slikarja Wernerja Berga, ki velja za enega od najpomembnejših avstrijskih umetnikov 20. stoletja.

Sledi umetnosti Kiki Kogelnik se odražajo tudi v pliberškem Parku skulptur, kjer so učenci pliberške ljudske in srednje šole po zgledu tako imenovanih cut outov izrezali konture sošolcev, učiteljev, pa tudi osebnosti pliberškega javnega življenja - od župana do župnika - in jih umetniško oblikovali.

Razstavo v muzeju Wernerja Berga si je doslej ogledalo skoraj 4700 ljudi, kar jo uvršča med četrto najbolj obiskano razstavo po letu 1968.

V muzeju Liaunig na Suhi pa so na ogled skulpture sodobnih avstrijskih umetnikov in umetnic od leta 1945. Iz bogate likovne zbirke industrialca Herberta Liauniga, ki obsega skupno že nad 6000 likovnih del in kipov, je v aktualni razstavi na ogled 140 eksponatov. Muzej na Suhi bo odprt do konca oktobra. Obiskovalci si lahko eksponate ogledajo sami ali v vodenih skupinah, tudi v slovenskem jeziku.

Celostno umetniško ponudbo muzeja Liaunig zaokroža festival Sonusiada s štirimi komornimi koncerti v pritličju sredi umetniških del družine Liaunig. Prva matineja v sklopu festivala Sonusiada je postregla s svetovno premiero; mezzosopranistka Bernarda Fink Inzko je prvič javno nastopila z venčkom del argentinskega glasbenika Astorja Piazzolle, je še poročal slovenski spored ORF.