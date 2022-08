Veliko povpraševanje in skok cen peletov in toplotnih črpalk

pripravila Lili Pušnik

Škofja Loka/Maribor, 1. avgusta - V času energetske krize so se v Sloveniji močno podražili peleti, nekoliko tudi toplotne črpalke. Ob rasti povpraševanja za okoli 35 odstotkov so se cene peletov skoraj podvojile, vse več je težav z dobavo. Vzrok za to je vse večja okoljska osveščenost kupcev, pa tudi iskanje alternativnih virov ogrevanja.