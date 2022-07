Policisti pridržali Italijana zaradi prevoza prebežnikov

Podlehnik, 29. julija - Policisti policijske postaje Podlehnik so v četrtek popoldne zaradi suma, da so v vozilu ilegalni prebežniki, ustavili kombi italijanskih registrskih oznak. Pri pregledu vozila, ki ga je vozil državljan Italije, so našli 11 tujcev. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito. Vozniku so odvzeli prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.