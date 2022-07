Vreme: Povečini sončno z možnostjo popoldanskih neviht

Ljubljana, 29. julija - Danes bo povečini sončno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v hribovitem svetu. Popoldne in zvečer so v notranjosti možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo pooblačilo. Padavine z nevihtami bodo do jutra zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. V soboto bo sprva oblačno in deževno, čez dan pa bo dež od zahoda oslabel in ponehal. Prehodno bo zapihal severni veter. Popoldne se bo večinoma razjasnilo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, a brez izrazite vročine. Nekaj več oblačnosti bo občasno na vzhodu, kjer bo v nedeljo še pihal severni veter.

Vremenska slika: Srednjo Evropo in Alpe je dosegla vremenska fronta, ki bo v drugem delu noči zajela tudi Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda še priteka dokaj suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno in zahodno od nas že nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto zjutraj in dopoldne se bo dež z nevihtami razširil nad vse sosednje pokrajine. Popoldne se bo od zahoda razjasnilo. Zapihal bo veter severnih smeri, osvežilo se bo.

Biovreme: Danes popoldne ali zvečer se bo vremenska obremenitev povečala. Sredi dneva in popoldne bo tudi toplotna obremenitev večja. V noči na soboto in v soboto zjutraj bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. Čez dan bo vremenska obremenitev popustila.