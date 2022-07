V požaru v poslopju v Moskvi več mrtvih

Moskva, 29. julija - V požaru v 15-nadstropnem stanovanjskem poslopju na jugu ruske prestolnice Moskva je ponoči umrlo najmanj osem ljudi, štirje poškodovani so v bolnišnici, so danes sporočile ruske oblasti. Zaradi požara so evakuirali 200 ljudi, gasilci pa so plamene že pogasili, poročajo tuje tiskovne agencije.