Uničujoče poplave v Kentuckyju terjale osem življenj

Jackson, 29. julija - Zaradi hudih poplav, ki so jih povzročile obilne padavine, je na vzhodu Kentuckyja v ZDA umrlo najmanj osem ljudi, nekateri prebivalci pa so obtičali na strehah in drevesih, je danes sporočil guverner te zvezne države Andy Beshear. Na nekaterih območjih je v 24 urah padlo več kot 20 centimetrov dežja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.