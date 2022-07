Razmere na požariščih na Krasu na obeh straneh meje pod nadzorom

Kostanjevica na Krasu, 29. julija - Razmere na požariščih na komenskem Krasu in v okolici Kostanjevice na Krasu so bile ponoči mirne. Dežuralo je 56 gasilcev, ki so pogasili nekaj manjših žarišč, eno je zagorelo med Temnico in Renčami, drugo pa v bližini stolpa na Cerju. Ogenj na italijanski strani pa se je razširil stran od meje, so sporočili iz regijskega štaba CZ za Notranjsko.