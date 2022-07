Slovenski speedwayisti brez finala ekipnega SP

Vojens, 28. julija - Slovenski reprezentanci v speedwayu se na polfinalni preizkušnji ekipnega svetovnega prvenstva oziroma pokala narodov v danskem Vojensu ni uspelo prebiti v finalne boje. Slovenci Matic Ivačič, Nick Škorja in Anže Grmek so v drugem polfinalu zasedli peto mesto, napredovali so Švedi, Čehi in Britanci.