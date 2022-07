Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vrednosti delnic so se zvišale kljub poročilu o BDP v ZDA, ki je še bolj poglobilo ugibanja o recesiji. Vlagatelji upajo, da upočasnitev gospodarske rasti pomeni, da bo ameriška centralna banka umirila svoje zviševanje obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.