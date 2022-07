Kranj, 28. julija - V industrijski coni Laze v Stražišču pri Kranju gori večji industrijski objekt, v katerem je livarna. Požar gasijo gasilci, delavce pa so iz objekta evakuirali. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Ob tem okoliške prebivalce pozivajo, naj ne odpirajo oken ter se izogibajo območju intervencije in dimu.