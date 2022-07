Komisija za preprečevanje dela na črno za medresorsko skupino za področju tujcev

Ljubljana, 30. julija - Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v poročilu za leto 2021 med drugim predlaga ustanovitev medresorske skupine za področje tujcev. Med njenimi predlogi so še kadrovska krepitev organov, ki nadzorujejo to področje, ter krepitev preventive, izhaja iz poročila, pripravljenega za obravnavo na vladi.