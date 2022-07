V obsežni iskalni akciji našli pogrešanega Marka Demšarja

Železniki, 28. julija - Policija preklicuje iskanje pogrešanega Marka Demšarja iz Železnikov. Pogrešanega so živega in lažje poškodovanega našli v obsežni iskalni akciji na območju Miklavške gore v Selški dolini. Predali so ga zdravstvenemu osebju, so sporočili s Policijske uprave Kranj.