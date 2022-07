V sobotni finale vseh šest kajakašev

Augsburg, 28. julija - V sobotnem finalu svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Augsburgu bo nastopilo vseh šest Slovencev, ki so imeli pravico nastopa med kajakaši. Med najboljših 30 so se uvrstile Eva Alina Hočevar, Eva Terčelj, Ajda Novak, med najboljših 40 pri moških pa Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Vid Kuder Marušič.