V treh prizadetih občinah združili moči za obnovo pogorelega Krasa

Ljubljana, 28. julija - Pri obnovi več kot 3500 hektarjev pogorelega goriškega in komenskega Krasa želijo pomagati tudi v občinah Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Komen. V prizadetih občinah so združili moči pri zagonu kampanje Skupaj za Kras, s katero javnosti med drugim nudijo možnost vključitve v proces obnove pogorelega Krasa prek finančnih donacij.