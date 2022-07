Vreme: Pretežno jasno

Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 30 do 34, na severozahodu okoli 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.

Obeti: Do sobote zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele vso Slovenijo. Do sredi dneva bodo te povsod ponehale, najkasneje na vzhodu. Razjasnilo se bo, zapihal bo severnik. V nedeljo bo sončno, predvsem na vzhodu bo še pihal severni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Z jugovzhodnim vetrom doteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in sprva ponoči bo v Alpah spremenljivo s plohami in nevihtami, drugod bo precej jasno. V petek bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno in zahodno od nas nastajale krajevne plohe in nevihte.