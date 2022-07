Mehika pridobila predkolumbijske predmete v lasti španske družine

Ciudad de Mexico, 30. julija - Mehika je v okviru kampanje za vrnitev naropane kulturne dediščine iz zasebne zbirke v Španiji pridobila okoli 2500 artefaktov iz obdobja predkolumbijske Mehike. Med predmeti, ki jih je predala neimenovana družina iz Barcelone, so kamnite figure, konice puščic in keramika. Razstavili jih bodo v enem od muzejev v prestolnici Ciudad de Mexico.

Predmeti bodo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na ogled v muzeju Templo Mayor v mehiški prestolnici.

"Mehiška arheološka in kulturna dediščina se vračata iz tujine ( ...). Na tisoče arheoloških predmetov, ki so bili ukradeni," so besede, s katerimi je novico o zadnji vrnitvi predmetov pospremil mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador.

Odkar je Lopez Obrador decembra 2018 prevzel predsedniški položaj, so po navedbah mehiškega zunanjega ministra Marcela Ebrarda odkrila 8970 artefaktov, večinoma v Evropi. Dodal je, da avkcijske hiše in tuje vlade običajno od Mehike zahtevajo, da dokaže, da so predmeti njena last, a je mehiška vlada v nekaterih primerih uspela z zahtevo, da morajo zakoniti izvor predmetov dokazati prodajalci.

Nekatere ukradene mehiške predmete so našli tudi med policijskimi operacijami, na primer v Italiji leta 2021. V Belgiji pa so marca na zahtevo Mehike zaustavili dražbo.

Nekateri muzeji in posamezniki po svetu so Mehiki tudi prostovoljno vrnili artefakte, so pa bila nekatera prizadevanja za vrnitev naropane kulturne dediščine manj uspešna v nekaterih državah, kot je Francija. Mehiški predsednik Lopez Obrador je ob tem francoske dražbe označil za "nemoralne".