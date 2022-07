Ob julijski inflaciji znana tudi prva ocena četrtletnega gibanja BDP v evrskem območju

Ljubljana/Luxembourg, 29. julija - Slovenski in evropski statistični urad bosta danes objavila podatke o julijski inflaciji. Ta se je junija v evrskem območju zavihtela na rekordno vrednost, v Sloveniji pa je bila najvišja po juliju 1996. Poganjale so jo višje cene energije. Eurostat bo objavil tudi prvo oceno gibanja BDP v območju evra in v EU v letošnjem drugem četrtletju.