Zaradi škode ob požarih na Krasu bo vlada za pomoč prosila Solidarnostni sklad EU

Ljubljana, 28. julija - Vlada je na današnji seji ministrstvu za obrambo odredila pripravo ocene škode požarov na Krasu. Po pripravi ocene bosta ministrstvi za obrambo in gospodarstvo za pomoč pri povrnitvi škode zaprosili Solidarnostni sklad EU. Obrambno ministrstvo pa mora do konca avgusta pripraviti spremembe zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.