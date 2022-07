Britanska televizija prvič prenašala kazensko sojenje

London, 28. julija - Britanske televizijske postaje so danes prvič predvajale kazensko sojenje, na katerem je sodnica moškega obsodila na dosmrtni zapor zaradi uboja dedka. Na Otoku, kjer si prizadevajo za večjo transparentnost pravosodnega sistema, so namreč leta 2020 spremenili zakonodajo in dovolili kamere na sodiščih, poročajo tuje tiskovne agencije.