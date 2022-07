Direktor Soških elektrarn: Tudi delovanje ostalih elektrarn na Soči zelo omejeno

Nova Gorica, 28. julija - Direktor Soških elektrarn Nova Gorica (SENG) Radovan Jereb je ob današnji ustavitvi hidroelektrarne (HE) Solkan povedal, da je letos izjemno sušno leto, posledice suše in nizkega vodostaja pa so občutne na celotnem vodotoku Soče s pritoki. Tudi ostale sistemske elektrarne na reki zato delujejo zelo omejeno, vključno s črpalno HE Avče.