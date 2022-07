Prometna napoved za konec tedna

Ljubljana, 28. julija - Konec tega tedna se začnejo počitnice na Bavarskem v Nemčiji, zato je pričakovan močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški, prav tako tudi čakalne dobe že na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Pričakovana je tudi bolj obremenjena ljubljanska obvoznica ter odseki, ki vodijo proti obali, Istri ter mejnim prehodom s Hrvaško (Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje, Gruškovje). Povečan promet bo tudi smeri turističnih krajev in obratno.

Zaradi intervencij in gašenja požara so zaprte tudi nekatere ceste na Krasu, so še sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Več podatkov o zaporah cest: https://promet.si/sl/aktualna-napoved