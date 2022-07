Društvo umetnikov na Dunaju predstavlja performans Mateje Bučar Duo/Yellow and Blue

Dunaj, 29. julija - Društvo umetnikov (DUM) v sodelovanju z umetniško iniciativo Im_flieger z Dunaja v avstrijski prestolnici te dni predstavlja performans Duo/Yellow and Blue (Duo/Rumena in modra). Koreografski projekt avtorice Mateje Bučar pred različnimi dunajskimi institucijami izvajata Katja Legin in Nataša Živković.