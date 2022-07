V Kostanjevici na Krki prenova enega od dveh glavnih mestnih mostov

Kostanjevica na Krki, 28. julija - V Kostanjevici na Krki so te dni porušili dokaj načeti južni leseni most prek Krke oz. enega od dveh glavnih cestnih mostov tega dolenjskega otočnega mesta. Most bodo do jeseni nadomestili v skoraj izvirni obliki. Celotna naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 590.000 evrov, ministrstvo za kulturo bo zanjo prispevalo 200.000 evrov.