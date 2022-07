Antisemitski škandal na letošnji documenti 15 se poglablja

Kassel, 28. julija - Na letošnji documenti 15, ki jo že dlje časa pretresa antisemitski škandal, so na dan prišle nove razsežnosti spornih vsebin. Eden od obiskovalcev jih je našel v eni od brošur, stari sicer 34 let, ki je bila na ogled v muzeju Fridericianum, osrednji stavbi razstave. Javnost je za to izvedela v sredo.