Gasilstvo v Ljubljani v 100 letih od požarnega čuvaja na gradu do skoraj 130 poklicnih gasilcev

piše Polona Šega

Ljubljana, 31. julija - Gasilska brigada Ljubljana, ki je največja in najstarejša poklicna gasilska enota v državi, praznuje 100 let. Na današnji dan leta 1922 sta se zaposlila prva poklicna gasilca. To je bil čas, ko je požarni čuvaj na gradu naznanjal požar s strelom iz topa. V brigadi je zdaj približno 128 gasilcev v štirih izmenah.