Med hišno preiskavo v okolici Metlike zasegli pištolo, naboje in prepovedano drogo

Metlika, 28. julija - Policisti so v sredo opravili hišno preiskavo pri osumljencu v okolici Metlike. Med hišno preiskavo so našli in zasegli pištolo, za katero osumljenec nima ustreznih dovoljenj, 221 nabojev, dva nabojnika za avtomatsko puško in 131 brizg z neznano snovjo, za katero sumijo, da gre za konopljino smolo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.