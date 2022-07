Ob požaru na Krasu odstranili že za 1,4 tone neeksplodiranih ubojnih sredstev

pripravila Rosana Rijavec

Kostanjevica na Krasu, 28. julija - Požar na Krasu je razgalil še eno nevarnost tega območja - neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), ki so tam še iz prve svetovne vojne. Odstranili so jih že več kot 250 v skupni teži 1,4 tone. Po besedah poveljnika državne enote za varstvo pred NUS Darka Zonjiča pa se bodo prave razsežnosti šele pokazale, saj so pregledali le delček območja požara.