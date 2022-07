Katalonska in španska vlada z dogovorom o zaščiti katalonščine

Madrid/Barcelona, 28. julija - Španska vlada premierja Pedra Sancheza in regionalna vlada v Kataloniji sta dosegli dogovor o boljši zaščiti in krepitvi katalonskega jezika doma in v tujini. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, naj bi Madrid z določenimi koncesijami skušal pomiriti vlado v Barceloni po nedavni prisluškovalni aferi.