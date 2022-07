Tik pred uradnim izidom v javnosti najnovejši album pevke Beyonce

Los Angeles, 28. julija - Težko pričakovani sedmi studijski album Beyonce z naslovom Renaissance se je že pojavil na spletu in to približno 36 ur pred načrtovanim uradnim izidom. Na družbenih omrežjih številni pevkini oboževalci že pozivajo ljudi, naj se uprejo skušnjavi in albuma ne poslušajo in delijo še pred uradnim izidom, ki je napovedan za petek.