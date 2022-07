Po prvi vožnji Hočevarjeva in Terčeljeva že v polfinale

Augsburg, 28. julija - Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Augsburgu, kjer je Slovenija v ekipnih vožnjah v sredo že osvojila zlato in srebrno kolajno, se danes nadaljuje s kvalifikacijami za posamično tekmo kajakašic in kajakašev. Dekleta so že opravile prvo vožnjo, od treh Slovenk sta si polfinale že priborili Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj.