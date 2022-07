Na severovzhodu Slovenije uspejo zagotavljati oskrbo z vodo

Maribor, 28. julija - Na severovzhodu države za zdaj večjih težav z oskrbo s pitno vodo ni, čeprav torkove padavine niso bile preveč izdatne. Najbolj zaskrbljeno so zaloge vode prejšnji teden opazovali na Bistriškem in Ptujskem, kjer pa po vsaj malenkostni osvežitvi od vročinskega vala in priporočilih za varčevanje z vodo opažajo, da se je poraba nekoliko znižala.