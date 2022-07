Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 28. julija - Danes bo večinoma sončno, predvsem na severu občasno tudi zmerno oblačno. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34, na severozahodu okoli 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.

Obeti: Do sobote zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije in sredi dneva povsod ponehale, najkasneje na vzhodu. Razjasnilo se bo, zapihal bo severnik. V nedeljo bo sončno, še bo pihal severni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Z vetrom vzhodnih smeri doteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v Alpah, kjer bo nastalo nekaj ploh in neviht. Burja ob severnem Jadranu bo popoldne oslabela. V petek bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno in zahodno od nas nastajale krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes ter sprva tudi v petek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden. V petek popoldne ali zvečer se bo vremenska obremenitev povečala.