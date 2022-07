Tudi Velenje v projektu za omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Velenje, 30. julija - Velenjski župan Peter Dermol je podpisal dogovor o sodelovanju pri projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Glavni cilj projekta je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki se uvrščajo med bolj ranljive udeležence v prometu, so sporočili z velenjske občine.